Argentinalı hücumçu ən yaxşı futbolçu seçildi

İspaniyanın "Atletiko" (Madrid) klubunun argentinalı hücumçusu Xulian Alvares azarkeşlərin səsverməsinə əsasən Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu seçilib.

Metbuat.az UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, o, Liqa mərhələsinin VII turunda "Bayer 04" (Almaniya) ilə görüşdə (2:1) dubl edərək komandasının qələbəsində əsas pay sahibi olub.

Qeyd edək ki, səsvermədə ikinci yeri Lyuk de Yonq (PSV), üçüncü yeri Vinisius Junior (“Real”, Madrid), dördüncü yeri isə Rafinya (“Barselona”) tutub.

