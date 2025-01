“Barselona” və “Real"ın istədiyi ulduz futbolçu bilindi

“Liverpul”, “Barselona” və “Real Madrid” “Nottingem Forest”in müdafiəçisi Murillonu transfer etmək üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Liverpul” futbolçu üçün 80 milyon funt-sterlinq təklif irəli sürüb. Məlumata görə, Trent Alexander-Arnold, Məhəmməd Salah və Virgil van Dijk kimi əsas oyunçular mövsümün sonunda klubu tərk edə biləcəyi üçün “Liverpul” braziliyalı müdafiəçini transfer etmək istəyir. Xəbərdə deyilir ki, Murillo “Nottingem Forest”lə yeni müqavilə imzalasa da, klublar onu transfer etmək üçün səy göstərir. “Barselona” maddi məsələlərə görə, transferdə arxa planda qalıb. Xəbərdə deyilir ki, “Nottingem Forest” 80 milyon funt-sterlinqdən yuxarı təklifləri nəzərdən keçirə bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.