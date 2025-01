Türkiyədə bina çökdü, dağıntılar altında qalanlar var

Türkiyənin Konya bölgəsində 4 mərtəbəli bina uçub.

Metbuat.az xəbər verir ki, binada 5 nəfərin ola biləcəyi barədə məlumat daxil olduqdan sonra axtarış-xilasetmə əməliyyatına başlanılıb. Konya valisi İbrahim Akının sözlərinə görə, binadan çıxan 2 nəfər tikilidə 5 nəfərin olduğu barədə məlumat verib. Həmin iki nəfərin suriyalı olduğu bildirilir. Məlumata görə, bina 1994-cü ildə inşa edilib. Binanın qəzalı vəziyyətdə olduğu barədə xəbərdarlıq edilsə də, bəzi sakinlər binadan çıxmayıb. Hadisədən əvvəl də binanı boşaltmaq barədə xəbərdarlıq edilsə də, bir ailə binanı tərk etməyib. 5 nəfərin eyni ailədən olduğu və ailənin Suriyadan olduğu deyilir.

Hadisə yerində 200 nəfərdən ibarə qrup axtarış işlərini davam etdirir.

