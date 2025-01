Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkəni məhv edəcək.

Metbuat.az “Report”a istinadla xəbər verir ki, bunu Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ermənistanın Qərbə yönəlməsini şərh edərkən deyib.

"Onlar indi Avropa İttifaqı ilə oynamağa başlayıblar. Bu, çox təhlükəli bir oyundur. O (Paşinyan - red) Ermənistanı məhv edəcək, onu orada sakitləşdirin", - Belarus lideri bildirib.

