Xalq artisti Alim Qasımovun ailəsində xoş gündür.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin qızı, Əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın qızı Mövlanənin nişanıdır.

Paytaxt restoranlarının birində keçirilən məclisdə müğənni Nəsimi Məmmədov və DJ Roşka səhnə alıb.

Ailə üzvlərinin iştirak etdiyi tədbirdən video sosial şəbəkəkərdə yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.