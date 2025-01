Paytaxtda sökülməsini gözləyən xeyli bina var. Bəzi binalar sökülüb, yerində yenisi tikilib və vətəndaşlara təhvil verilib, lakin böyük bir qismi hələ də qalmaqdadır. Bəs bu proses niyə yubanır?

Metbuat.az xəbər verir ki, əmlak və inşaat məsələləri üzrə ekspert Elnur Azadov Xəzər TV-yə açıqlamasında bəzi insanların 20-30 ildir gözlədiyini və dəqiq məlumat olmadığı üçün daşınmaz əmlakla bağlı planlar qura bilmədiyini deyib.

Ətraflı süjetdə:

