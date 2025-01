Messinin "Barselona"ya qayıdacağı açıqlandı

“İnter Mayami” klubunun sahiblərindən olan Devid Bekhem argentinalı superulduz Lionel Messinin "Barselona"ya qayıdacağını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Messinin təqaüdə çıxanda sonra onun Mayamidə qalmasını istədiyini ifadə edib. Bekhem “Leo mənə dedi ki, o, yalnız “Camp Nou” yaxınlığında yaşamağı düşünəcək” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Lionel Messi iki il əvvəl “İnter Mayami” ilə müqaviləsini iki il uzatmışdı. Onun klubla müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır. Messinin müqaviləsini 1 il uzatmaq hüququ var. Devid Bekhemin açıqlamalarının Messinin “Barselona”ya qayıdıb futbol oynayacağı iddialarının dərc olunduğu vaxta təsadüf etməsi diqqət çəkib. Messinin ailə dostu Yanina Latorre futbolçunun "Barselona"ya keçə biləcəyi ilə bağlı açıqlamalar vermişdi. Latorre, “Messi mənə dedi ki, “İnter Mayami”də müqaviləsi yekunlaşdıqdan sonra xoşbəxt olduğu yerə “Barselona”ya qayıdacaq” - deyə bildirib.

