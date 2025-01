"Real"da Arda ilə bağlı gərginlik - Ançelotti müdaxilə etdi

“Real Madrid"in səfərdə 3-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşan "Valyadolid" matçında Arda Gülerlə Kilian Mbappe arasında yaşanan qalmaqalla bağlı müzakirələr davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İspaniyada Ardanın gərgin olması onun az oyun şansının əldə etməsi ilə bağlı olduğu irəli sürülüb. Məlumata görə, Ardanın ən böyük dəstəkçisi Davide Ançelotti növbəti dəfə məsələyə müdaxilə edərək, məşqçi Karlo Ançelottiylə danışıb. O, atası Ançelottiyə futbolçuya daha çox şans verilməli olduğunu ifadə edib. Ardanın komandaya verdiyi töhfələri vurğulayan Davide atasından bu vəziyyəti gözardı etməməsini istəyib.

Qeyd edək ki, "Valyadolid" - “Real Madrid"oyununun son dəqiqələrində Mbappe boş mövqedə olan Ardaya top ötürməyib. Epizodun davamında penalti qeydə alınıb. Mbappe penaltini dəqiq yerinə yetirərək het-trik edib. Lakin Mbappenin boş mövqedə olan Ardaya topu ötürməyib onun fərqlənməsinə şərait yaratmadığı üçün futbolçu buna reaksiya verib. Arda qoldan sonra sevinən Mbappeyə yaxınlaşmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.