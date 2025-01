“Fənərbaxça”nın baş məşqçisi Joze Mourinyo UEFA tərəfindən cəzalandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı mütəxəssisin bu cəzaya məruz qalmasına səbəb komandası ilə Avropa Liqasında “Lion” klubuna qarşı matça gec qatılması olub.

Mourinyoya ən azı bir oyunluq cəza verildiyi bildirilir. Nəticədə o, “Mityülland” - “Fənərbaxça” görüşündə texniki zonadan kənarda qalmalı olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.