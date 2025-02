“Neftçi” Azərbaycan Premyer Liqasının 23-cü turunda “Qarabağ”la matçın hazırlığını başa çatdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bərpa dövrünü davam etdirdiyi üçün fərdi məşğul olan Andrey Ştoqrin, zədəli Elvin Camalov, həmçinin komanda ilə birlikdə məşqdə iştirak etsələr də, hələ tam hazır olmayan Dembo Darbo və Rafael Quzzo “Qarabağ”la görüşü buraxacaqlar.

Qeyd edək ki, bu gün “Neftçi Arena”da keçiriləcək “Neftçi” – “Qarabağ” oyunu saat 19:00-da başlanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.