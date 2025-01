Cənubi Sudanda 21 nəfər daşıyan təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az “Miraya” radiosuna istinadən xəbər verir ki, hava limanından qalxdıqdan qısa müddət sonra baş verən qəza nəticəsində 18 nəfər dünyasını dəyişib, 3 nəfər isə ağır yaralanıb.

Məlumata görə, həlak olanlar arasında pilot və köməkçi pilot da var.

