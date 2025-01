Mərhum aktyor, Xalq artisti Həsənağa Turabovun həyat yoldaşı Solmaz Turabova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkədə paylaşım ediblər.

Bildirilib ki, S.Turabova bu gün oğlu Daşqın Turabov və həyat yoldaşı Həsənağa Turabovun yanında - Qurd qapısı qəbirstanlığında dəfn ediləcək.

Qeyd edək ki, Həsənağa Turabov 2003-cü ildə, 64 yaşında dünyasını dəyişib. Onların oğlu Siyəzən polis şöbəsinin əməliyyat müvəkkili olan Daşqın Turabov isə 1997-ci ildə öldürülüb.

