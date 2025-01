​"Qalatasaray" dünya ulduzunu transfer edir - Futbolçu razılıq verdi

"Qalatasaray" "Milan"da çıxış edən ispaniyalı hücumçu Alvaro Moratanı heyətinə qatmaq üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər arasında danışıqların məhsuldar keçdiyi iddia edilib. “Relevo” və Fabrizio Romanonun xəbərinə görə, Alvaro Morata "Qalatasaray"ın təklifinə "hə" deyib. İki klub arasında transferin detalları müzakirə edilib. Klubların anlaşmaq üzrə olduğu bildirilir. Məlumata görə, İtaliya mətbuatında yer alan xəbərlərə görə, "Qalatasaray" Morata üçün illik 6 milyon avro maaş təklif edib. İddiaya görə, Morata mövsümün əvvəlində transfer olunduğu "Milan"a uyğunlaşmaqda çətinlik çəkib və rəhbərliyə komandadan ayrılmaq istədiyini bildirib.

Futbolçu bu mövsüm "Milan"ın heyətində 25 oyunda 6 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib.

