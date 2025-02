Mbappe necə oynayacağını bilmir - Ronaldo

Kriştiano Ronaldo Kilian Mbappenin "Real Madrid"dəki oyunu barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ronaldo Mbappenin “Real”da uğur qazanacağını ifadə edib. Futbolçunun sözlərinə görə, mərkəz hücum mövqeyi Mbappenin əvvəllər intensiv oynadığı mövqe olmadığı üçün onun oyunu nisbətən alınmır. Ronaldo Mabppenin keçmişdə ona heyranlığından da danışıb:

““Real Madrid”də olsaydım, ona 9 nömrə kimi oynamağı öyrədərdim. Çünki mən də hücumçu deyildim. Sonra hücumçu kimi oynamağa öyrəşdim. Əvvəllər cinahda oynayırdım və insanlar bunu unudurlar. Hücumçu mövqeyi Mbappe üçün işləri bir az çətinləşdirir, çünki düşünürəm ki, o, hücumçu kimi necə oynayacağını bilmir. Mən onu çox sevirəm, sadəcə gənc olanda məni çox sevdiyi üçün deyil. Mən onu həqiqətən böyük oyunçu kimi görürəm və o “Real Madrid”ə çox şey gətirəcək".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.