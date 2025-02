Milli Məclisdə yeni sektor müdiri təyin edilib.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, parlament aparatıbıb İcra hakimiyyəti orqanları ilə əlaqələr şöbəsinin Təhlil və analitika sektoruna yeni müdir təyin olunub.

Bu vəzifəyə Rüfət Çingiz oğlu Ələkpərov gətirilib.

Qeyd edək ki, Rüfət Ələkpərov 1986-cı ildə anadan olub, hazırda dövlət qulluğunun baş müşaviridir.

