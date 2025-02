Tiktokerlər niyə həbs olunur? - AÇIQLAMA

Son vaxtlar tiktokerlərin tez-tez həbs olunması cəmiyyətin diqqət mərkəzindədir. Xüsusilə geniş auditoriyaya sahib “Tiktok” platformasına nəzarətin gücləndirilməsi sosial media haqqında hüquqi tənzimləmələri gündəmə gətirir. Azərbaycanda belə bir qanun olmadığı halda, tiktokerlərin müxtəlif fəaliyyətlərinə görə saxlanılması isə sual doğurur.

Bu barədə hüquqşünas Ramil Süleymanov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, ölkəmizdə sosial medianı tənzimləyən qanunvericilik yoxdur. Həmçinin davranış qaydalarını tənzimləyən normativ sənədlər olmadığı üçün hər hansı milli-mental dəyərlərə yad, əxlaq normalarına zidd olan davranışlar və bu qəbildən olan çağırışlar sosial şəbəkələrdə pozuntu hesab olunur:

“Nəticə etibarilə bununla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən həmin tiktokerlər dəvət olunur və onların fəaliyyəti ilə əlaqədar müvafiq araşdırma, sorğu-sual aparılır. Əgər araşdırmalar zamanı tiktokerlərin qazandığı məbləğlərin olması və vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmədən həmin məbləğlərdən istifadə etdikləri müəyyən olunsa, bu, əlbəttə ki, vergi qanunvericiliyinin pozulmasıdır. O cümlədən məbləğ böyük olduqda inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə əsas verən hallar olur. Amma düşünürəm ki, ümumi əxlaq qaydaları çərçivəsində hər hansı yazılmayan qayda və qanunların pozulması həmin tiktokerlərin hüquqlarının da pozulması hesab olunur. Çünki buna artıq insan hüquqları mövzusundan yanaşmaq lazımdır”.

Hüquqşünasın fikrincə, sosial şəbəkələrdə davranışı tənzimləyən qaydalar qəbul olunmalı və təsdiq olunmalıdır:

“Bundan sonra artıq hər kəs biləcək ki, sosial şəbəkədə hansı davranışlar qanunvericiliyə ziddir, hansılar normaların pozulmasıdır və buna uyğun olaraq icazə verilən hərəkətləri edəcəklər. Ona görə də bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə həm sosial media, həm də süni intellektdən zərərli istifadə edərək kimlərinsə hüquqlarının pozulmasına səbəb yaradan əməllərin dairəsi göstərilir. Düşünürəm ki, norma yaradan orqan kimi Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi və Prezident Administrasiyasının müvafiq şöbələri bununla bağlı gecikmədən hərəkətə keçməlidirlər. Müvafiq qanunvericilik mətnini hazır edib müzakirə olunması üçün Milli Məclisə göndərməlidirlər. Daha sonra təsdiqlənməsi üçün ölkə başçısının imzasına təqdim olunmalıdır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

