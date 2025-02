İsrail Livanda atəşkəsi pozdu

İsrailin döyüş təyyarələri Livanın cənubundakı Nəbatiyyə əyalətinin Yaron şəhərinə hücumlar həyata keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücum nəticəsində ölən və yaralananların sayı ilə bağlı hələlik açıqlama verilməyib. Xarici KİV-lərdə deyilir ki, İsrail Livanda davam edən atəşkəs razılaşmasını pozmaqda davam edir.

Qeyd edək ki, “Hizbullah”la bağlı irimiqyaslı hərbi əməliyyatlardan sonra İsraillə Livan arasında atəşkəs əldə edib. Razılaşmaya görə, Livan hökuməti “Hizbullah” və ya ölkə ərazisində yerləşən hər hansı digər silahlı qruplaşmanın İsrailə qarşı hər hansı əməliyyat keçirməsinə mane olacaq. İsrail isə mülki obyektlərə, hərbçilərə qurudan, dənizdən və ya havadan heç bir hücum etməyəcək.

