"Qarabağ" sabiq futbolçusu Kadi Borgesin transferini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağdam təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Son olaraq Macarıstanın "Ferentsvaroş" kollektivinin şərəfini qoruyan braziliyalı yarımmüdafiəçi "köhlən atlar"la 4 illik müqavilə imzalayıb.

