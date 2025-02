5 bürc pulu maqnit kimi çəkəcək - Bu həftə...

Bir neçə bürc üçün bu həftə maliyyə baxımından xüsusilə uğurlu olacaq.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, kimsə çoxdan gözlənilən qazanc əldə etmək şansı qazanacaq, kimisə sərfəli təklif alacaq.

Buğa

Buğa, bu həftə maliyyə səyləriniz, nəhayət öz bəhrəsini verəcək. Maaş artımı, bonus və ya sərfəli sövdələşmə mümkündür. Əsas odur ki, dayanma, çünki bu dövr sizin üçün böyümə üçün daha çox imkanlar açır.

Şir

Şirlər, pul əllərinizə gəlir! Bu həftə gözlənilməz maliyyə bonusu ala bilərsiniz - qalibiyyət, işdə yüksəliş və ya sabit gəlirə səbəb olacaq sərfəli təklif. İnamla hərəkət edin və daha çoxunu əldə edəcəksiniz!

Əqrəb

Əqrəblər, peşəkar qabiliyyətləriniz və strateji düşüncəniz bu həftə maliyyə vəziyyətinizi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmağa kömək edəcək. Əgər maddi çətinlikləriniz olubsa, onlar həll olunmağa başlayacaq. Əsas odur ki, xərclərə nəzarəti əldən verməyin.

Oğlaq

Oğlaqlar, səyləriniz, nəhayət öz bəhrəsini verəcək! İşinizə görə mükafatlandırılacaqsınız və bəlkə də yeni gəlir mənbəyi tapacaqsınız. Çətin işlərin öhdəsindən gəlməkdən qorxmayın - onlar sizə ən böyük maliyyə faydası gətirəcək.

Dolça

Dolça, bu həftə sizin üçün heç gözləmədiyiniz maliyyə imkanları açacaq. Bu, yeni layihə, gəlirli sövdələşmə və ya gözlənilməz hədiyyə ola bilər. Əsas odur ki, imkanlar sizə riskli görünsə belə, onları geri çevirməyin.

