Türkiyə Kubokunun D qrupunda ikinci turun oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qrupun favoriti olan "Beşiktaş" ev matçında aşağı liqa təmsilçisi olan "Kırklarelispor"la qarşılaşıb. İstanbul klubu rəqibinə şans verməyib - 2:0.

Hazırda "qartallar" 6 xalla D qrupuna başçılıq edir. "Kırklarelispor" isə 1 xalla 5-ci pillədə qərarlaşıb.

