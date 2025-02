İki bürc hamıdan tez qocalır

Ezoterik ekspertlər təkid edirlər ki, insanın qocalma sürətinə təkcə genetika, qidalanma, həyat tərzi və ekologiya deyil, həm də bürc işarəsi təsir edir.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bürc dairəsinin hansı nümayəndələrinin sürətli qocalmağa xüsusilə meylli olduğunu təqdim edir.

Xərçəng

Xərçəng xüsusilə həssas və emosional bir bürcdür, tez-tez stresli və mənfi düşüncələrə məruz qalır. Buna görə də bunun onun sağlamlığına mənfi təsir göstərməsi təəccüblü deyil.

Narahatlıq, həyəcan və "hər şeyi içəridə saxlamaq" meyli vaxtından əvvəl qırışlara, dərinin, saçın və dırnaqların pisləşməsinə və bütün orqanizmdəki hüceyrələrin qocalmasına səbəb ola bilər. Bundan əlavə, Xərçənglər tez-tez stress zamanı yemək yeyirlər, bu da onların görünüşünə və ümumi sağlamlığına təsir göstərir.

Oğlaq

Oğlaqlar çox işləyirlər, buna görə də onlar tez-tez keyfiyyətli istirahəti unudurlar, bu da onların sağlamlığına çox yaxşı təsir göstərmir. Bu bürc həddən artıq məsuliyyətli olduğu üçün daimi stress yaşaya bilər.

Xroniki yorğunluq, stress və yuxusuzluq Oğlaq bürcünü yorur, üzdə vaxtından əvvəl qırışların yaranmasına səbəb olur. Bundan əlavə, keyfiyyətli yuxu və sağlam qidalanmanın olmaması Oğlaqların tez-tez xəstələnməsinə və əsəb pozğunluqlarına səbəb olur.

Ona görə də ekspertlər bu bürclərə uzun illər gəncliyini və gözəlliyini qorumaq üçün sağlamlıqlarına ciddi fikir vermələrini, kifayət qədər yatmağı, daha çox dincəlməyi, düzgün qidalanmağı tövsiyə edir.

