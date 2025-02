Arda şansı əldən verdi - Sərt tənqid edildi

İspaniya Kral Kubokunun 1/4 finalında "Real Madrid" səfərdə "Leqanes"i 3:2 hesabı ilə məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matça ilk 11-də başlayan Arda Güler 76 dəqiqə meydanda qalıb. Futbolçunun çıxışı tənqid edilib. “Real” 2:0 hesabı ilə önə keçsə də, üstünlüyünü qoruya bilməyib və hesab 2-2 olub. Qonzalo 90+3-cü dəqiqədə səhnəyə çıxıb və onun qolu sayəsində “Real Madrid” növbəti tura yüksəlib. “AS” qəzetindəki məqalədə Ardanın oyunu tənqid edilib. Xəbərdə deyilir ki, Arda Güler komanda yoldaşlarına baxmalı və klubun ona verdiyi bir neçə fürsətdən möhkəm yapışmalı və dəyərləndirməlidir.

Xəbərdə deyilir ki, Arda bacarıqlı olsa da, fədakarlığı və taktiki nizamı yoxdur. Ançelotti ona göstərişlər versə də, futbolçu yadda qalan iş görməyib və əvəzlənib.

