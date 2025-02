Trampın hədəsi nəticə verdi - ABŞ Meksikaya təşəkkür etdi

ABŞ dövlət katibi Marko Rubio və Meksikanın xarici işlər naziri Xuan Ramon de la Fuente telefonda danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər ABŞ-Meksika sərhədinin təhlükəsizliyini müzakirə ediblər. ABŞ Dövlət Departamentinin məlumatına görə, diplomatlar ABŞ-a qaçqınların qanunsuz axınının qarşısının alınmasını, qeyri-qanuni miqrantların keçidini və transmilli cinayət fəaliyyətinin qarşısının alınması yollarını müzakirə ediblər. Rubio Meksikaya ABŞ sərhədinə 10 min əsgər göndərdiyinə görə təşəkkür edib.

Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Kanada və Meksikadan idxal edilən məhsullara 25 faiz, Çindən idxala isə 10 faiz əlavə rüsum tətbiq edən sərəncam imzalayıb. Meksika Prezidenti Klaudiya Şeynbaumla telefon danışığından sonra Tramp Meksikanın sərhəd təhlükəsizliyini artırması müqabilində Meksikaya gömrük rüsumlarının tətbiqini təxirə salıb. Şeynbaum bildirib ki, Milli Qvardiya və ordu üzvləri ABŞ sərhədinə yerləşdirilməyə başlayıb.

