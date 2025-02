Superliqaya ulduz axını - Türk nəhəngi Kazemironu istəyir

İngiltərə Premyer Liqasının nəhəngi "Mançester Yunayted"in dünyaca məşhur yarımmüdafiəçisi Kazemiro Türkiyə Superliqasına gedə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Fənərbaxça” futbolçunu heyətinə qatmaq üçün hərəkətə keçib. “Estadio Deportivo”da dərc edilən xəbərə görə, “Fənərbaxça” futbolçunu transferi üçün "Mançester Yunayted"lə danışıqlara başlayıb. Baş məşqçi Joze Mourinyonun sabiq futbolçusunu komandasında görmək istədiyi bildirilir.

Qeyd edək ki, bu mövsüm "Mançester Yunayted"də 23 matça çıxan braziliyalı futbolçu 3 dəfə fərqlənib. Joze Mourinyo bundan əvvəl “Real Madrid”də işləyərkən Kazemiroya etimad göstərib.

