Arda zirvədə yer aldı - La Liqanın birincisi oldu

İspaniya La Liqasında ötən il sosial mediada ən çox izləyici toplayan futbolçuların siyahısı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real Madrid”in 8 futbolçusu ilk 10-luqda yer alıb. Siyahıya isə “Real Madrid”in futbolçusu Arda Güler liderlik edir. “Football Benchmark”ın hazırladığı siyahıya görə, Arda Güler ötən il sosial media platformalarında ümumilikdə 24,3 milyon izləyici toplayaraq İspaniya La Liqasında çıxış edən futbolçular arasında birinci olub. İkinci sırada 19,6 milyon istifadəçi ilə “Barselona”nın ulduzu Lamine Yamal yer alıb.

“Real Madrid”in braziliyalı futbolçusu Vinisius Junior 18,7 milyon izləyici toplayaraq, siyahının üçüncü sırasında qərarlaşıb. Cud Bellinqhem, Kilian Mbappe, Endrik, Rodriqo, Eduardo Kamavinqa və Brahim Diaz da ilk 10-luqda yer alıb. “Barselona” və “Real Madrid” futbolçularından başqa ilk 10-luqda olan yeganə oyunçu “Atletiko Bilbao”nun futbolçusu Niko Uilyamsdır.

