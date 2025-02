Türkiyədə zəlzələdən sonra mümkün sunami və fövqəladə hallar üçün şəhərlərdə səsucaldanlar yerləşdirilməyə başlanılıb.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, sistem fövqəladə vəziyyətlərdə yerli əhaliyə xəbərdarlıq edəcək.

Qeyd edilib ki, bu səsucaldanlar bölgədəki mərkəz hissələrdə qurulur.

