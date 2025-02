Avropanın ən böyük aktiv vulkanı olan Etna yenidən oyanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliyanın cənubunda, Siciliya adasındakı vulkanın “Yeni ağız” adlı kraterindən lava axını müşahidə edilib.

Hündürlüyü təxminən 3330 metr olan Etnanın püskürdüyü kül və toz dumanı vulkanın ətəyindəki yaşayış məntəqələrində böyük əraziyə yayılıb.

