Ançelottinin yeni iş yeri bu komanda ola bilər

“Real Madrid”in baş məşqçisi Karlo Ançelotti Braziliya millisində işləyə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Braziliya millisinin sabiq futbolçusu Ronaldo Luis Nazario Ançelottini yığmaya gətirmək istəyir. "Relevo"da dərc edilən xəbərə görə, keçmiş futbolçu namizədliyini Braziliya Futbol Federasiyasının prezidenti postuna irəli sürüb. O bildirib ki, prezident seçiləcəyi təqdirdə Karlo Ançelottini Braziliya millisinə gətirmək üçün çalışacaq.

Qeyd edək ki, Karlo Ançelottinin adı bundan əvvəl də Braziliya millisi ilə hallanmışdı. Ançelottinin “Real” klubu ilə müqaviləsi mövsümün sonunda yekunlaşır. Ançelottinin “Real”dan ayrılacağı barədə iddialar ortaya atılsa da, o iddiaları təkzib edib. “Real”dan ayrılacağı ilə bağlı iddiaları rədd dən Ançelotti klubda qalmaq istədiyini ifadə edib. Ançelotti, “Mən və klub mümkün olduqca birlikdə davam etmək istəyirik” deyə bildirmişdi.

