Mbappe Vinisiusu "sındırdı" - "Real"da gərginlik

“Real Madrid”də Kilian Mbappenin uğurlu oyunu ilə Vinisius Junior üzərində üstünlük qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəzi dairələr Mbappenin oyunu ilə Vinisius üzərində təzyiq qurduğunu hesab edir. “Marsel”in keçmiş oyunçusu Eric Di Meco bildirib ki, Mbappe və Vinicius kimi oxşar hücumçuların birlikdə oynaması çətindir. Onun sözlərinə görə, Vinisius Mbappenin uğurlu oyunundan təsirlənib.

Keçmiş futbolçu, “Mbappe və Vinisius ilə komanda qurmaq çətin olacağını gözləyirdik. Florentino Peres Ançelottinin soyunub-geyinmə otağındakı problemləri həll edəcəyini düşünürdü. Mbappe uğurlu oyunu ilə Vinisiusu sındırmağa başladı” - deyə bildirib.

