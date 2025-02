"WhatsApp" söhbətlərdə yenilik etdi - Kimliyi bilinəcək

“WhatsApp” qruplarında istifadəçilərin kimliyi ilə bağlı yenilik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qrup çatlarında istifadəçilərə kimlikləri daha aydın ifadə etməyə imkan verən “tag” funksiyası təqdim edilib. Məlumata görə, istifadəçi digər istifadəçinin kimliyini seçə bilmək üçün ona uyğun başlıq seçə biləcək və qruplarda o daha asan tanınacaq. Bildirilir ki, yenilik “WhatsApp”ın beta versiyasında müşahidə edilib. Məsələn, istifadəçi idman komandasına məxsus qrupdadırsa, "Kapitan" və ya "Məşqçi" kimi rolları təyin edə bilər, iş qruplarında isə "Layihə Meneceri" və ya "Qrafik Dizayner" kimi başlıqlar əlavə edə bilər.

Etiket sistemi yalnız qrup üzvlərinə görünəcək.

