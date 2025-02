Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) cari ilin yanvar ayı ərzində bank müştәrilәrinin bank xidmәtlәrindәn istifadәsi üzrә şikayәt indeksini acıqlayıb.

Metbuat.az AMB-yə istinadən xəbər verir ki, 2025-ci ilin yanvar ayında Azərbaycanda ən çox şikayət edilən bank 2.92 indeksi ilə “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” seçilib.

Digər banklar üzrə göstəricilər isə aşağıdakı kimidir:

