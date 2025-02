Kriptovalyutanı necə nağdlaşdırmaq olar? - AÇIQLAMA

Kriptovalyutalar son illərdə maliyyə dünyasında əhəmiyyətli bir yer tutmağa başlayıb və bir çox insan üçün həm sərmayə qoyuluşu, həm də gündəlik ticarət vasitəsi halına gəlib. Kriptovalyutaların əsas məqsədi rəqəmsal əməliyyatlar aparmaq olsa da, istifadəçilər tez-tez bu valyutaları real pulla əvəzləmək istəyirlər.

Bəs kriptovalyutaları necə nağdlaşdırmaq olar?

Bu barədə kriptovalyuta araşdırmaçısı və startapçısı Ömər Qurbanəli Metbuat.az-a açıqlamasında məlumat verib. O bildirib ki, hər 4 ildən bir “bitcoin”də "halving" deyilən bölünmə baş verir, bu zaman onun emal gücü iki dəfə azalır və bu da qiymətin texniki səbəblərdən yüksəlişinə, yəni "buğa sezonu"na gətirib çıxarır:

“2016 və 2020-ci illərin "halving"ini və ondan sonrakı "buğa sezonu"nu görən biri kimi deyə bilərəm ki, bu il bütün iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq, buğa, yəni yüksəliş sezonu olacaq. Düşüş, yəni "ayı sezonları" adətən dünyadakı müharibələr və gərginliklərlə əlaqələndirilir, bahar mövsümündə isə sülh xəbərləri və iqtisadi problemlər daha çox ön planda olur. Hər yüksəliş sezonu fərqli formatda olur, bunun əsas səbəbi bazarın "futures"lərdən asılı olmasıdır”.

Ekspert qeyd edib ki, son statistik məlumata görə, Azərbaycandan 120 min insanın birjada təsdiqlənmiş və aktiv hesabı mövcuddur:

“Bu rəqəmlər daim dəyişir, çünki bəzi "altcoin"lər yaranıb və ya batır, bazardan çıxanlar və yeni gələnlər bir-birini əvəzləyir. Bu gün Azərbaycandan olan istifadəçilərin ən böyük problemi kriptovalyuta sektoruna asanlıqla yatırım etmək və ya güvənli şəkildə nağdlaşdırma aparmaqdır. Qonşu Gürcüstan və Türkiyədə oflayn və onlayn "crypto-exchange"lər mövcuddur və orada istənilən şəxs rahatlıqla kriptovalyuta ala, nağdlaşdıra və ya köçürmə edə bilər. Bizdə isə bu məsələdə hələ problemlər mövcuddur. Birjadan birbaşa əməliyyat apardıqda vasitəçi qurumun və bankın komissiyaları yüksək olur. P2P əməliyyatları isə ölkəmizdə ən çox yayılan və rahat hesab ediləndir.

Bu gün dünyanın ən böyük birjasına çevrilən "Binance" birjasından "USDT" almaq və ya nağdlaşma aparmaq üçün P2P geniş şəkildə istifadə edilir. Buna baxmayaraq, oradan əməliyyat edənlər sonradan problemlərlə qarşılaşa bilərlər, çünki hesablarına özləri də bilmədən çirkli pul gələ bilər. Zaman-zaman yerli startaplar yaranır, amma görünən odur ki, hələ ki geniş miqyasda tutan bir platforma olmayıb. Uzun müddət sektorda qalmaq istəyən istifadəçilər isə daha çox öz çevrələrinin köməyinə güvənirlər. Məsələn, birinə kriptovalyuta almaq üçün USDT/Tether lazımdır, başqa birinə isə qazancını nağdlaşdırmaq. Onlar qarşılıqlı şəkildə etimad edərək bu əməliyyatları həyata keçirirlər”.

Ö.Qurbanəlinin sözlərinə görə, son zamanlar ümumi sektorda dələduzluq halları artıb, buna görə də diqqətli olmaq vacibdir:

“Bu sektora yatırım etmək və zaman-zaman yeniliklərdən faydalanmaq üçün mütəxəssislərə müraciət etmək və ya internetdə araşdırma aparmaq lazımdır. Çünki süni intellektin inkişafı ilə sektor çox sürətlə irəliləyir. Dünən gündəmdə olan bir lider bu gün sıradan çıxa bilər, dünən yeni yaranan bir platforma isə bu gün onu əvəzləyə bilər. Eynilə "Binance" birjası 2017-2018-ci illərdə bir startap idi, amma 2022-ci ildə onu artıq dünya üzrə monopolist olmaqda ittiham edirdilər. Sabah nələr olacaq, bunu yalnız mütəxəssislər analiz edə bilər, amma heç kim 100% əmin ola bilməz, çünki bazarı təyin edən müxtəlif amillər var”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

