Bakı şəhər Nərimanov rayonunda iki nəfər küçədə ölüb.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Tovuz rayon sakini 1976-cı il təvəllüdlü F.Cəfərov Həsən Əliyev küçəsi 115 ünvanının qarşısında ölüb.

Bundan başqa, tüfeyli həyat tərzi sürən 1966-cı il təvəllüdlü E.Əhmədov küçədə halsız vəziyyətdə qalması səbəbindən təcili tibbi yardım vasitəsilə Kliniki Tibbi Mərkəzə aparılıb. Daha sonra onun ölməsi məlum olub.

Hər iki faktla bağlı Nərimanov Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

