Rusiya və ABŞ yüksək vəzifəli rəsmiləri gələn həftə Səudiyyə Ərəbistanında danışıqlar aparacaqlar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

Mənbələr bildiriblər ki, dövlətlərin liderləri fevralın sonunda görüşə bilərlər.

