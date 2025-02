Hindistanın paytaxtı Yeni Dehlidə dəmiryolu vağzalında izdiham ölümlə nəticələnən.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, yaranan izdihamda ən azı 18 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Ölənlərdən ikisi uşaqdır.

Asian News International (ANI) nəşrinə görə, izdihama səbəb Yeni Dehli Dəmiryol Vağzalından Prayaqrac şəhərinə iki reysin təxirə salınmasıdır.

