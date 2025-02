Bakının mərkəzindəki KFC bağlanır

KFC restoranının Fəvvarələr Meydanında yerləşən ünvanı müvəqqəti olaraq bağlanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə restoranın sosial media hesabında məlumat verilib. Açıqlamada, daha rahat və müasir etmək üçün restoranın bağlandığı bildirilib.

Qeyd edək ki, "Kentucky Fried Chicken" və ya qısaca KFC kimi tanınan restoran şəbəkəsi ABŞ-ın Kentukki ştatının Luisvill şəhərində yerləşən bir fast-food restoranlar şəbəkəsidir. Dünyanın 130-dan çox ölkə və regionunda təxminən 21000 restoranı fəaliyyət göstərir.

