Zidan bu komandanı seçdi - Danışıqlar aparır

“Real”dan ayrılandan sonra işsiz olan Zinəddin Zidan yenidən futbola qayıda bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zidan Fransa millisinin yeni baş məşqçisi postuna əsas namizəddir. "Mundo Deportivo"nun məlumatına görə, Zidan Fransa Futbol Federasiyası ilə danışıqlar aparır. Bildirilir ki, Didye Deşam 2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatından sonra məşqçi postundan gedəcək. Onun yerinə Zidan gələ bilər. Zidanla Fransa Futbol Federasiyasının müqavilənin detallarını müzakirə etdiyi irəli sürülür.

Qeyd edək ki, Fransanın baş məşqçisi Didye Deşam 2026-cı ildə keçiriləcək dünya çempionatından sonra millidən ayrılacağını açıqlamışdı. Zinəddin Zidanın isə “Real Madrid” və Fransa millisindən başqa komandada çalışmaq istəmədiyi barədə iddialar dərc edilmişdi.

