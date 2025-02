Rusiya XİN Sergey Lavrovun yaxın zamanda İrana səfərini təsdiqlədi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova məlumat yayıb.

Səfər çərçivəsində İran və Rusiya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq və regionda baş verənlərlə bağlı məsləhətləşmələr məqsədilə danışıqlar aparılacaq.

