Sabah Türkiyədə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının (AKP) 8-ci Fövqəladə Böyük Qurultayında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan dünyaya vacib mesajlar verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu AKP-nin sədr müavini Həmzə Dağ deyib.

“Bu, “Türk əsri”nin ilk qurultayı olacaq. Prezidentimiz ölkəmizə və dünyaya mühüm mesajlar verəcək”, - H.Dağ qeyd edib.

