Ən çox bu ərazilərə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

Fevralın 23-ü saat 9:00-a olan məlumatına əsasən ölkə ərazisində eyni zamanda Bakıda və Abşeron yarımadasında qarlı və şaxtalı hava şəraiti davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Qar örtüyünün hündürlüyü Zaqatalada (Əlibəy) 82, Lerikdə 62, Qaxda (Sarıbaş) 50, Şəkidə 39, Qəbələ və Balakəndə 22, Kəlbəcər, Yardımlı, Daşkəsən və Şahbuzda 20, Qrız, Oğuz və Gədəbəydə 19, Lənkəran, Şahdağ və Naxçıvanda 16, Astarada 15, Neftçalada 14, Biləsuvar, Göygöl və Şuşada 12, Qobustan və Sədərəkdə 11, İmişli və Zərdabda 7, Cəlilabad və Göyçayda 6, Ağdam, Mingəçevir və Qubada 5, Ceyrançöl, Füzuli və Kürdəmirdə 4, Tovuz, Yevlax, Tərtər və Qusarda 3, Gəncə, Bərdə və Ağstafada 2, Goranboy, Naftalan, Ordubad, Şəmkir və Şərurda 1, Bakıda və Abşeron yarımadasında 6 sm-dir.

Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 3, Aran rayonlarında 4, Naxçıvan MR-da 11, dağlıq rayonlarda 19 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb.

