Mesut Özilə AKP-də vəzifə verildi

"Real Madrid”, “Arsenal” və “Fənərbağça” kimi futbol komandalarında çıxış etmiş Almaniya millisinin sabiq yarımmüdafiəçisi Məsud Özil Türkiyənin hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının Mərkəz Qərar və İdarə Komissiyasının (MQİK) üzvü seçilib

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, AK Partiyanın 8-ci Böyük Qurultayı Ankarada keçirilir. Qurultayda 1 607 nümayəndə səs verir və yeni rəhbərlik müəyyənləşdirilir.

Partiya sədri Rəcəb Tayyib Ərdoğan qurultayda Mərkəz İcra Komissiyası və MQİK heyətlərini açıqlayıb və Məsud Özil də bu siyahıya daxil edilib.

Qeyd edək ki, Özil futbolçu karyerasını 2023-cü ildə başa vurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.