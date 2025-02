Balıq qiymətləri enməyəcək - SƏBƏB

Paytaxt bazarlarında balığın qiyməti artıb. Bəzi balıq növləri kilosu 20 manatdan təklif olunur. Bəs balığın bahalaşması yerli məhsullarımızın azlığı ilə bağlıdır? Qiymətlər nə vaxtdan enəcək?

İqtisadçı Xalid Kərimli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, balıq qiymətlərinin ucuzlaşması gözlənilmir:

“Bunun səbəbi odur ki, həm toyuq, həm də ət qiymətləri artıb. Balıq da bu məhsulların əvəzedicisidir və buna görə də balıq satanlar qiymətləri artırmağa başlayıblar. Ənənəvi olaraq toyuq, balıq, qırmızı ət, mal əti və qoyun əti arasında müəyyən qiymət proporsiyası mövcuddur. İndi qırmızı ət və toyuq qiymətləri bahalaşdığına görə, balıq qiymətlərinin də artması gözlənilir. Yəni balıqçılarda qiymət artımı üçün imkan yaranıb”.

X.Kərimlinin sözlərinə görə, balığın ucuzlaşmasını hökumət də istəmir:

“2024-cü ilin üçüncü və ya dördüncü rübündə hökumət, balıq idxalına 15 faiz gömrük rüsumu tətbiq edib. Bu da balıq və dəniz məhsullarının idxalının bazarda təxminən 40-45 faizini təşkil etdiyi nəzərə alındığında idxal məhsullarının qiymətinin artırılmasına səbəb olub. Hökumət bu şəkildə idxal məhsullarını bahalaşdıraraq yerli balıqçılara qiymət artırmaq imkanı yaratdı. 2024-cü ilin ikinci yarısında dizel yanacağının və benzinin qiymətini artırdı. 2025-ci ilin yanvar ayının 1-dən isə su, işıq, qaz və şeirə xidmətlərinin qiymətini qaldırdı, üstəlik minimal əmək haqqını da artırdı. Bu artımlar balıq istehsalçıları və balıq satanların xərclərini artırdı. Həmçinin bu artımların hamısı qiymətlərin yüksəlməsinə səbəb olur”.

O qeyd edib ki, bütün bu artımlar hökumətin öz xidmətlərini artırması ilə əlaqədardır:

“Özəl sektora isə heç bir müdaxilə edilə bilməz. Qiymətlər isə yalnız alıcılar azalsa, enə bilər. Bu halda balıq satanlar qiymətləri əvvəlki səviyyəyə endirmək məcburiyyətində qala bilərlər, çünki idxalçılar satılmayan məhsulu daha ucuz qiymətə gətirməyəcəklər. Yəni bu, ehtimal olunan bir vəziyyətdir. Məsələn, 20 manata satdığımız balığı 18 manata satmağa çalışırıq, amma 2 manat da mənfəətimiz olmalıdır. Əgər idxalçı 20 manata satmırsa, onda o, bu qiymətə məhsul gətirməyəcək. Beləliklə, qiymət artımı bir müddət davam edəcək, çünki alıcılar alacağı müddət ərzində bu artım qaçılmazdır”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.