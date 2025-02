"Real" iki ulduzunu geri qaytarır - Arda heyətdən "silinəcək"

"Real Madrid" Niko Paz və Migel Qutyerresi geri qaytarmaq üçün hərəkətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Real” futbolçuları geri qaytarmaq bəndindən istifadə etmək istəyir. “Fichajes”də dərc edilən xəbərə görə, “Real” Nico Paz və Miguel Gutierres üçün geri satın alma bəndlərini aktivləşdiriləcək və oyunçular mövsümün sonunda Madridə qayıdacaqlar. Xəbərdə deyilir ki, bu futbolçular “Real Madrid”in akademiyasında futbola başlayıb.

Bildirilir ki, “Real”da sol cinah rotasiyasında hazırda Ferland Mendi və Fran Qarsia kimi oyunçular var və Qutyerres 11-likdəintensiv yer almaya bilər. Niko Pazın gəlişi yarım müdafiə mövqeyində rəqabəti daha da artıracaq. Bu, hazırda əsas heyətə düşməkdə çətinlik çəkən Arda Gülerin 11-likdə yer almasını daha da çətinləşdirəcək.

