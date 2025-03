Xəbər verdiyimiz kimi, paytaxtın Nizami rayonu ərazisində təcili tibbi yardım maşını aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) qəzanın yeni görüntülərini paylaşıb.

Qeyd edək ki, yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində Sabunçu Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının 3-cü bölməsinin ambulansı minik avtomobili ilə toqquşub.

