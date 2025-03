Yola çıxan şəxs oruc tutmalıdır? - AÇIQLAMA

Uzun yol səfəri zamanı oruc tutmaq bəzən çətin ola bilər. Yemək və su qəbulunun mümkün olmaması yorğunluq və susuzluğu artıraraq insanın səfər boyunca özünü narahat hiss etməsinə səbəb ola bilər. Lakin bu çətinliklərin qarşısını almaq üçün oruc tutan şəxslər yola çıxmazdan əvvəl lazımi hazırlıqları görməli və səfər zamanı orucun bədənə təsirlərini nəzərə almalıdırlar.

İlahiyyatçı Yaşar Qurbanov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, uzun yol səfərinə gedərkən oruc tutmamaq da olar:

“Səfərdə oruc tutmaq vacib deyil. Peyğəmbərimiz (s.ə.s) də bəzi səfərlərində oruc tutmuş, bəzi səfərlərində isə tutmamışdır. Əgər səfər insana çətindirsə, oruc tutmaması daha məqsədəuyğundur. Lakin səfər rahatdırsa, orucu davam etdirmək mümkündür. Səfər dedikdə, insanın yaşadığı şəhərdən çıxaraq başqa bir şəhərə və ya ölkəyə getməsi nəzərdə tutulur. Səfərdə oruc tutulmazsa, həmin günlərin qəzası Ramazandan sonra yerinə yetirilir. Yəni bu, çətin bir məsələ deyil”.

İlahiyyatçı qeyd edib ki, əgər insan günorta səfərə çıxacaqsa, o günün orucunu tuta bilər və şəhərdən çıxdıqdan sonra orucu açmaq icazəlidir.

“Ancaq bəzi insanlar evlərindən hər gün iş üçün uzaq yola çıxırlarsa, bu zaman onlar oruc tutmalıdırlar”, - deyə Y.Qurbanov əlavə edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

