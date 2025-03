Tramp Zelenski ilə mübahisədən sonra bu qərarı verdi

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ evdə ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə mübahisədən sonra Vaşinqtonun Kiyevə hərbi yardımını müvəqqəti dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə adları açıqlanmayan Ağ ev rəsmiləri yerli mediaya açıqlama verib. Həmin rəsmilər Trampın Zelenski ilə mübahisəsindən sonra Ukraynaya bütün hərbi yardımların bir müddətlik dayandırılmasına qərar verildiyini vurğulayıblar. Bildirilib ki, bu qərar Ukraynaya göndərilməkdə olan hərbi dəstəyi də əhatə edir.

Ağ ev rəsmisi “CNN”-ə, "Prezident diqqətini sülhə yönəltdiyini açıq şəkildə bildirdi. Biz tərəfdaşlarımızın da bu məqsədə sadiq qaldığını görmək istəyirik. Biz yardımımızı onun həllə töhfə verəcəyinə əmin olmaq üçün dayandırırıq” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Ukrayna tərəfi Vaşinqtonun hərbi yardımı dayandırmadığını iddia etmişdi.

