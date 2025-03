Dünyanın ən böyük aysberqi quruya çıxdı

"A23a" kimi tanınan dünyanın ən böyük aysberqi Böyük Britaniyanın Atlantik okeanı sahillərindəki adada quruya oturub.

Metbuat.az xəbər verir ki, peyk görüntülərinə görə, “A23a” qurudan 80 km aralıda Cənubi Corciya adasının sahillərində dayaz kontinental şelfdə ilişib qalıb. Böyük miqdarda faydalı maddələr daşıyan aysberqin parçalanıb əriyərək okeanda həyat üçün əlverişli mühit yaradacağı bildirilir. Elm adamlarının sözlərinə görə, aysberq parçalansa, gəmilər üçün təhlükə yarada və gəmilərin yerli balıqçılıq ərazilərinə çıxışını məhdudlaşdıra bilər.

Alimlər bildirir ki, aysberqlərin hərəkəti təbiətə zərər versə də, faydalı tərəfləri də var. Onlar Yer kürəsinin ən məhsuldar ekosistemlərindən bəziləridir və heyvanları qidalandırır.

