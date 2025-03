Naxçıvan Muxtar Respublikası Basketbol Federasiyası fəaliyyətini dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, federasiya bu addımı öz ərizəsi əsasında edib və ləğv olunub.

Qurum 2002-ci ildə yaradılmışdı, 2020-ci il avqustun 20-də federasiyada kadr dəyişikliyi olmuş, Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus İsayev federasiyanın sədri seçilmişdi.

Qeyd edək ki, Naxçıvanda daha əvvəl bir neçə federasiya fəaliyyətini dayandırıb.

