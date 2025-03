“Liverpul” PSJ-dən üstün oldu, “Bavariya”dan darmadağın - ÇL

UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsində bu gün daha 4 qarşılaşma baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “İnter” səfərdə “Feyenoord”un, “Liverpul” isə PSJ-nin qonağı olub.

“Bavariya” evdə “Bayer 04” ilə, “Benfika” isə “Barselona” ilə üz-üzə gəlib.

UEFA Çempionlar Liqası

1/8 final, ilk oyunlar

5 mart

21:45. “Feyenoord” (Niderland) – “İnter” (İtaliya) 0:2

00:00. PSJ (Fransa) – “Liverpul” (İngiltərə) 0:1

00:00. “Bavariya” (Almaniya) – “Bayer 04” (Almaniya) 3:0

00:00. “Benfika” (Portuqaliya) – “Barselona” (İspaniya) 0:1

Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları martın 11-12-də keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.