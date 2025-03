Azərbaycan Xüsusi Olimpiya Komitəsinin növbədənkənar hesabat-seçki konfransı keçirilib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Behbudov səsvermə əsasında komitənin yeni sədri seçilib.

Qeyd edək ki, Xüsusi Olimpiya Komitəsi əqli imkanları məhdud olan, xüsusi qayğıya ehtiyac duyan insanlara atletik bacarıqlarını bütün səviyyələrdə nümayiş etdirməyə imkan yaradır.

